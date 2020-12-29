Министерство обороны Украины подписало контракт с государственным предприятием "Антонов" на закупку Ан-178. Завод построит 3 военно-транспортные самолета, которые передадут Вооруженным силам.

Самолеты будут использовать для доставки личного состава, вооружения, военной техники и транспортировки грузов. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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Важный шаг для Украины

Эти самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть,

– подчеркнул президент Зеленский во время подписания контракта.

Зеленский добавил, что этот шаг "дважды важен". Он укрепляет обороноспособность Украины и способствует привлечению украинских и иностранных инвестиций. Многие международные партнеры интересуются самолетами семейства "Ан" и тем, приняты ли они на вооружение в Украине.

Глава государства выразил надежду, что в будущем такие государственные заказы станут не сенсацией, а нормой.

Украина заказала для ВСУ новые самолеты Ан-178 / Фото Представительства Президента Украины

Развитие авиационной отрасли