Расследование дела в отношении бывшего премьер-министра Павла Лазаренко в США находится еще далеко до завершения. В частности, существует много проблем с возвратом его денег в Украину.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время пресс-конференции. И добавила, что данный вопрос находится в компетенции Соединенных Штатов Америки.

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В деле возврата денег Лазаренко в Украину не все так просто,

– рассказала она.

Венедиктова отметила, в этом деле есть очень много вопросов, связанных с истечением срока давности. Кроме этого, много процессов происходит не в Украине, поэтому в вопросе возврата денег Лазаренко в Украину "нет простоты".

Генеральная прокурор отказалась отвечать на вопрос, когда деньги экс-премьера могут вернуть в нашу страну.

По ее словам, это может повредить процессу, который продолжается в США.

Дело Павла Лазаренко: что известно

Павел Лазаренко был премьер-министром Украины с 1996 по 1997 годы при президентстве Леонида Кучмы.

В 2004 году международная организация Transparency International внесла политика в десятку самых коррумпированных государственных деятелей мира.

Павел Лазаренко организовал схему, в которой государственная лицензия на поставку газа была выдана частной компании ЕЭСУ Юлии Тимошенко, а сверхприбыли формировались путем завышения цены газа для украинских потребителей. Деньги же выводились через турецкую компанию, которая была дочерней компанией ЕЭСУ.

14 сентября 1998 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против экс-премьера за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. В то же время в Швейцарии Лазаренко приговорили к заключению за отмывание денег в швейцарских банках.

В 1999 Павел Лазаренко выехал с семьей в США, однако его задержали по прибытии в аэропорту Нью-Йорка. Политика приговорили к 8 годам тюрьмы.

Однако впоследствии срок заключения был сокращен. Поэтому 1 ноября 2012 года Лазаренко вышел на свободу.

Данные: Википедия