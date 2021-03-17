С возвратом денег Лазаренко в Украину не все так просто, – Венедиктова
Расследование дела в отношении бывшего премьер-министра Павла Лазаренко в США находится еще далеко до завершения. В частности, существует много проблем с возвратом его денег в Украину.
Источник:"Интерфакс-Украина"
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время пресс-конференции. И добавила, что данный вопрос находится в компетенции Соединенных Штатов Америки.
Читайте также НАБУ и ГБР ведут расследование против Венедиктовой из-за вмешательства в дело Татарова
В деле возврата денег Лазаренко в Украину не все так просто,
– рассказала она.
Венедиктова отметила, в этом деле есть очень много вопросов, связанных с истечением срока давности. Кроме этого, много процессов происходит не в Украине, поэтому в вопросе возврата денег Лазаренко в Украину "нет простоты".
Генеральная прокурор отказалась отвечать на вопрос, когда деньги экс-премьера могут вернуть в нашу страну.
По ее словам, это может повредить процессу, который продолжается в США.
Дело Павла Лазаренко: что известно
- Павел Лазаренко был премьер-министром Украины с 1996 по 1997 годы при президентстве Леонида Кучмы.
- В 2004 году международная организация Transparency International внесла политика в десятку самых коррумпированных государственных деятелей мира.
- Павел Лазаренко организовал схему, в которой государственная лицензия на поставку газа была выдана частной компании ЕЭСУ Юлии Тимошенко, а сверхприбыли формировались путем завышения цены газа для украинских потребителей. Деньги же выводились через турецкую компанию, которая была дочерней компанией ЕЭСУ.
- 14 сентября 1998 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против экс-премьера за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. В то же время в Швейцарии Лазаренко приговорили к заключению за отмывание денег в швейцарских банках.
- В 1999 Павел Лазаренко выехал с семьей в США, однако его задержали по прибытии в аэропорту Нью-Йорка. Политика приговорили к 8 годам тюрьмы.
- Однако впоследствии срок заключения был сокращен. Поэтому 1 ноября 2012 года Лазаренко вышел на свободу.
Данные: Википедия
Поделиться новостью