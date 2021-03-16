Добивался политического убежища в Молдове 5 лет – однако проиграл, Кишинев окончательно отказал одиозному судье Николаю Чаусу. Теперь изобретательного служителя Фемиды, который закапывал взятки в огороде, ждет украинский следственный изолятор.

Это именно тот судья Чаус, который заработал репутацию беспринципного коррупционера еще во времена Революции Достоинства. По указанию президента-беглеца Виктора Януковича он репрессировал автомайдановцев, "рисуя" им абсурдные обвинения.

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Чем отметился одиозный судья

После Революции Достоинства судья попал под люстрацию, однако продолжал вершить "правосудие". И даже когда было доказано, что он выносил абсолютно неправосудные решения в отношении невиновных людей – вышел сухим из воды.

"Его уже решили не наказывать и было такое решение, что поскольку он осудил только одного невиновного, то "это ничего страшного и мы его оставляем в должности". Чаус решил, что он имеет определенный иммунитет", – сказал юрист Роман Маселко.

Так продолжалось, пока в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро не откопало в огороде в Чауса закопанную им в 3-литровых банках взятку – на сумму в 150 тысяч долларов.



В 2016 году НАБУ откопало в огороде Чауса взятку / Фото с фейсбука Назара Холодницкого

Детективы НАБУ поймали Чауса за руку и показали это на всю страну, впрочем, его не то что посадить – даже задержать не смогли.

Тогда еще действовала неприкосновенность судьи, то есть судью нельзя было собственно задерживать, даже если его поймали с поличным, только с согласия Верховной Рады,

– пояснил Роман Маселко.

Парламентарии были на каникулах, поэтому взяточник сбежал из Украины в Молдову. Почти сразу появились интересные обстоятельства побега.

У кого могут быть проблемы из-за возвращения Чауса

Расследователи проекта "Следствие.Инфо" обнародовали постановление НАБУ, в котором говорилось о вероятной причастности к бегству Чауса адвоката Андрея Смирнова.

Сейчас он работает заместителем руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и курирует правоохранительную систему, а также говорилось о вероятной причастности сотрудников службы безопасности пятого президента Петра Порошенко.



Сотрудники службы безопасности во времена Порошенко могли способствовать бегству Чауса / Фото 5 канала

"Порошенко причастен к побегу Чауса из Украины. Когда Чауса задержали и его уличили в получении взятки, то ему помогали переходить государственную границу сотрудники спецслужб, которые выполняли указание людей, имевших возможность такие указания давать. А это мог быть или Порошенко, или кто-то из его ближайшего окружения", – отметил журналист Сергей Лещенко.

Удастся ли Чаусу избежать наказания

Экстрадицию Чауса в Украину уже требует НАБУ и антикоррупционная прокуратура.

Суд первой инстанции, рассматривавший параллельно экстрадицию, наше (Украины – 24 канал) ходатайство, отложил рассмотрение решения вопроса о политическом убежище. Теперь суд первой инстанции продолжит рассматривать ходатайство об экстрадиции,

– сообщил глава САП Максим Грищук.

Возвращение Чауса в Украину создаст проблемы не только окружению пятого и шестого президентов. Его показания могут быть крайне неприятными для многих функционеров времен и Януковича, и Порошенко.

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"Думаю, Чаусу как человеку беспринципно – логичнее будет всех сдать и получить условное наказание – в виде срока зачисления пребывания в Молдове в период получения политического убежища, которого он так и не получил", – считает Сергей Лещенко.

Поэтому впереди – увлекательный сериал с новыми громкими делами и интригой: удастся ли одиозному Чаусу в очередной раз выйти сухим из воды.