Возвращаются на Родину: четверо освобожденных украинских моряков едут домой из Ливии
В Украину наконец возвращаются 4 члена экипажа танкера Captain Khayyam. Ребят задержали в территориальных водах Ливии еще 5 лет назад.
Так, на родину возвращаются моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что освобожденные моряки наконец могут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.
Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать,
– утверждает Зеленский
В Министерстве иностранных дел держат процесс возвращения моряков под контролем.
Задержание моряков в Ливии: что известно
- Четырех украинцев и других членов экипажа танкера задержали в Ливии еще в 2016 году.
- В декабре 2017 года ливийский суд приговорил их к 5 годам заключения.
- Представители Украины неоднократно просили об освобождении граждан, ведь двое из них имеют проблемы со здоровьем.
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