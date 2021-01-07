В Украину наконец возвращаются 4 члена экипажа танкера Captain Khayyam. Ребят задержали в территориальных водах Ливии еще 5 лет назад.

Так, на родину возвращаются моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что освобожденные моряки наконец могут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать,

– утверждает Зеленский

В Министерстве иностранных дел держат процесс возвращения моряков под контролем.

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