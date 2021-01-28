В течение 27 января войска оккупанта 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе. К счастью, украинские защитники не пострадали.

Источник: штаб ООС

Российские наемники не прекращают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, систематически нарушая договоренности.

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Где и из какого оружия стреляли оккупанты

Недалеко от Павлополя вооруженные формирования России открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Возле Богдановки применили против украинских воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Кроме того, там зафиксировали несколько выстрелов из снайперского оружия.

В пригороде Марьинки и Авдеевки враг бил из стрелкового оружия, а возле Водяного, что на Приазовье – еще и из подствольного гранатомета.

Вблизи Зайцево оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Луганского – из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь. О нарушениях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

К счастью, боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Важно с начала перемирия на Донбассе ОБСЕ насчитала почти 7 тысяч случаев нарушения

Ситуация на фронте 28 января

С начала суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Ситуация находится под контролем украинских бойцов.