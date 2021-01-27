В течение 26 января российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате прицельного обстрела украинский боец получил ранение.

Источник: штаб ООС

Войска оккупанта продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, нарушая все договоренности.

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Где и из какого оружия стреляли боевики

Неподалеку от Новоалександровки вооруженные формирования России открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

В результате прицельного обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

Вблизи Новозвановки противник применил автоматический станковый гранатомет.

противник применил автоматический станковый гранатомет. Неподалеку Авдеевки боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В пригороде Марьинки враг бил из снайперского оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представители ОБСЕ.

Ситуация на фронте 27 января

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не фиксировали. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил контролируют украинские воины.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала