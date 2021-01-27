Боевики не прекращают обстрелов: боец ВСУ получил ранения
В течение 26 января российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате прицельного обстрела украинский боец получил ранение.
Источник: штаб ООС
Войска оккупанта продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, нарушая все договоренности.
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Где и из какого оружия стреляли боевики
- Неподалеку от Новоалександровки вооруженные формирования России открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.
В результате прицельного обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.
- Вблизи Новозвановки противник применил автоматический станковый гранатомет.
- Неподалеку Авдеевки боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
- В пригороде Марьинки враг бил из снайперского оружия.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представители ОБСЕ.
Ситуация на фронте 27 января
С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не фиксировали. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил контролируют украинские воины.
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