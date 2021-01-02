По состоянию на 17.00 2 января 2021 года вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня украинская сторона не зафиксировала.

Какая ситуация на Донбассе

В течение суток в районах ответственности украинских бригад наблюдалась тишина. Об этом информирует в Фейсбуке штаб Операции Объединенных сил.

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Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими бойцами,

– говорится в сообщении.

Кроме того, саперы ГСЧС разминировали сегодня почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

Обратите внимание! В первые сутки 2021 года оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запустили беспилотник.

Вечерняя сводка по ситуации на Донбассе: видео штаба ООС



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала