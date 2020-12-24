Камин одобрил проект закона о возобновлении большой приватизации. Это позволяет осуществить ряд подготовительных и организационных мероприятий перед непосредственной продажей объектов. Для государства это означает не только наполнение бюджета, но и рост инвестиций, создание рабочих мест и развитие регионов.

В этом убеждает иинистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. В эфире 24 канала он рассказал, какие преимущества для страны от этого законопроекта и не будет ли злоупотребления коррупцией.

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Большая приватизация означает снятие ограничений на продажу ряда объектов:

5 ТЭЦ,

3 облэнерго,

предприятия "Большевик",

Одесского припортового завода,

Объединенной горно-химической компании,

"Президент-отеля".

По словам министра, сейчас доход составил 2,5 миллиарда гривен и провели более 400 успешных аукционов на объекты малой приватизации.

Поэтому и хотим разморозить большую приватизацию в 2021 году. При условии поддержки, такой план в следующем году может превысить 12 миллиардов гривен,

– отметил Петрашко.

О рисках коррупции

У общества всегда возникают опасения, что с приватизацией поступления в бюджет прекратятся. Впрочем, как заверил министр, часть ТЭЦ и облэнерго уже были частично приватизированы государством, не получая при этом дивидендов или прибыли.

"Приватизация даст возможность бизнесу нормально работать, наполняя бюджет. В то же время, если объекты находятся в общей собственности, то дают больше возможностей для злоупотребления коррупцией среди чиновников", – объяснил Петрашко.

Впрочем, практика показала, что государственная собственность на большинство стратегических объектов является менее эффективной. Есть перечень тех предприятий, которые никогда не приватизируют. Кроме того, есть массовые риски и коррупционные скандалы, с которыми трудно бороться.

Больше – смотрите в видео: министр о проекте по возобновлению большой приватизации