Пропаганда Путина против россиян: возобновятся ли в России протесты за Навального
После массовых протестов в России 23 января путинский режим перешел к новым методам пропаганды с привлечением детей. Все, чтобы дискредитировать протестное движение за оппозиционера Алексея Навального.
Источник: 24 канал
Журналист и автор блога "Теории заговора" Алексей Печий решил проанализировать последние события, которые всколыхнули Российскую Федерацию.
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На ютуб-канале 24 канала состоится стрим, где журналист попытается ответить на главные вопросы – как Путин зомбирует россиян пугалками, будет ли продолжение протестов и самое главное – как нам, украинцам, реагировать на протесты в соседней России. Все это в прямой трансляции в 20:00 – не пропустите!
Смотрите прямую трансляцию с Алексеем Печием о событиях в России на 24 канале:
Протесты в России: что об этом известно
- Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января спустя почти полгода после отравления в Томске. Однако его задержали прямо в аэропорту и отвезли в полицейский участок в подмосковных Химках.
- Меньше чем через 16 часов после задержания над ним провели суд. Его заключили под стражу на 30 суток.
- После этого 23 января по России прокатились массовые антиправительственные протесты. Волна демонстраций накрыла множество крупных городов страны, на улицы вышли десятки тысяч людей.
- Сразу после начала демонстраций силовики начали задерживать протестующих. Они били людей дубинками и заводили в автозаки. По подсчетам правозащитников, всего задержали почти 4 тысячи человек, что стало историческим рекордом.
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