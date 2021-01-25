После массовых протестов в России 23 января путинский режим перешел к новым методам пропаганды с привлечением детей. Все, чтобы дискредитировать протестное движение за оппозиционера Алексея Навального.

Источник: 24 канал

Журналист и автор блога "Теории заговора" Алексей Печий решил проанализировать последние события, которые всколыхнули Российскую Федерацию.

Интересно Подавление протестов за Навального: в ПАСЕ пригрозили России "юридическими выводами"

На ютуб-канале 24 канала состоится стрим, где журналист попытается ответить на главные вопросы – как Путин зомбирует россиян пугалками, будет ли продолжение протестов и самое главное – как нам, украинцам, реагировать на протесты в соседней России. Все это в прямой трансляции в 20:00 – не пропустите!

Смотрите прямую трансляцию с Алексеем Печием о событиях в России на 24 канале:

Протесты в России: что об этом известно