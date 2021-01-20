В украинском парламенте считают, что ситуация с коронавирусом в Украине несколько стабилизировалась. По мнению председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, это позволяет пойти на смягчение карантинных ограничений после локдауна – с 25 января.

Украина вернется к адаптивному карантину

Именно введение жесткого карантина на праздники позволило приостановить темпы распространения COVID-19. Об этом Радуцкий сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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Во время общения с министром здравоохранения, министр заверил нас, что 24 января усиленные меры будут закончены и Украина вернется к адаптивному карантину. Сегодняшняя статистика позволяет надеяться, что так оно и будет,

– заявил Радуцкий.

Об отмене карантина пока не говорится

Несмотря на положительную статистику, о полной отмене карантина не говорится. Ведь до сих пор очень высокие показатели госпитализированных и тех, у кого недуг протекает в тяжелой форме.

К сожалению, эта статистика не меняется уже около 2 – 3 месяцев. Мы ежедневно имеем около 2 тысяч госпитализированных. А это тяжелые больные,

– заметил нардеп.

Карантин в Украине могут продлить до 31 марта

Ранее глава правительство Денис Шмыгаль сообщил, что локдаун после 24 января продлевать не будут. А Украина вернется к нормам адаптивного карантина. По предварительным прогнозам, карантин, который пока должен продлиться до 28 февраля, продлят до конца марта.

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