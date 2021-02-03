В Украине ввели санкции против каналов так называемой "группы Медведчука" – "112 Украина", ZIK и NewsOne. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев предположил, что украинскому политику и бизнесмену могло даже повезти из-за принятия такого решения.

Источник: "Что это было" на 24 канале

Он отметил, что не понимает, для чего Медведчук приобрел 3 разных телеканала, которые в конце концов начали транслировать информацию на одну и ту же аудиторию. При этом не увеличивая охват, но утраивая расходы.

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"Возможно, Медведчуку повезло, что у него отобрали эти телеканалы", – отметил Илья Пономарев.

Пропаганду давно надо было выключить, – Пономарев

Бывший российский депутат считает, что на войне нужно действовать, как на войне. Поэтому российскую пропаганду давно нужно было выключить в Украине. Однако добавил замечание, как это юридически сделано.

Ведь важно не создавать ненужных прецедентов, которые потом могут быть использованы другими людьми и в других интересах. Впрочем, то что было сделано, сейчас важнее, чем то, каким образом,

– прокомментировал он.

На вопрос "отреагирует ли как-то Путин, чтобы спасти своего кума – Медведчука?" Илья Пономарев ответил, что вмешательство России в это маловероятно.

По его словам, вряд ли из Кремля уходит такой так называемый микроменджмент. Потому что способ управления – это согласование общих политических линий. А то, каким образом это реализуется, является задачей самого Медведчука.

"То есть, он сам определяет, как в Украине все растасовать и выполнить те обещания, которые он в конце концов дает в Кремле", – пояснил экс-депутат Госдумы.

Что известно о санкциях СНБО по ряду каналов

СНБО 2 февраля 2021 года ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Козаку принадлежат такие телеканалы, как NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Они сейчас прекратили вещание. Также санкции касаются ряда региональных вещателей под брендами его каналов.

Впоследствии Владимир Зеленский прокомментировал такое решение. Президент Украины заявил, что наша страна решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду.

На закрытие телеканалов уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение не соответствует международным нормам.



Что предусматривают санкции СНБО / инфографика 24 канала