Сейчас ситуация с COVID-19 в Виннице – тяжелая, инфицирование больше, чем случаев выздоровления. В области намерены разворачивать новые койкоместа с кислородными точками, одновременно готовятся и к экстренным ситуациям.

В области уже развернули 3 444 кровати, более 90% из них обеспечены кислородом. Об этом рассказала первая заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

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Показатель по загруженности коек составляет 76,5%, свободными остается 810 коек, сообщила заместитель главы ОГА Виннице.

Ситуация напряженная. ОГА инициировала, а областным советом принято решение о выделении дополнительных средств, которые позволят разворачивать и продолжать работу по развертыванию коек с подведенным кислородом,

– отметила Заболотная.

Хватает медперсонала

Сейчас в Винницкой области, по словам Натальи Заболотной, хватает медперсонала. Дополнительные кровати не могут быть включены без наличия медицинских бригад, которые будут работать и обслуживать пациентов в больницах, добавила она.

"Мы понимаем, что возможно экстренное развертывание коек, поэтому в области составлен список резерва врачей, которых могут созвать в случае экстренной ситуации", – подчеркнула первая заместитель председателя ОГА Винницы.

В то же время она отметила, что в городе продолжает увеличиваться количество случаев инфицирования коронавирусом и госпитализации среди лиц младшего возраста.

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Кроме того, Наталья Заболотная сообщила, что выдали распоряжение к руководителям общин – чтобы анализируя ситуацию с COVID-19 местные власти принимали решение о необходимости дополнительных ограничений.

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