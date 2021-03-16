Трудно представить коалицию с такими людьми, – нардеп об оппозиции в Верховной Раде
В Верховной Раде заговорили о создании коалиции между фракциями "Слуга народа", "Голоса" и "Батькивщины". Однако эти политсилы в оппозиции, поэтому их единство представить трудно.
Источник:24 канал
Такое мнение высказала депутат из "Голоса" Александра Устинова. Она отметила, что во фракции никогда не обсуждали вопрос коалиции.
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Оппозиция "Слуги народа"
Она подчеркнула, что "Голос" сейчас находится в оппозиции и не поддерживает определенные действия"Слуг народа". В частности, говорится о таких решениях фракции:
- назначение на должность министра образования Сергея Шкарлета. Она подчеркнула факт кнопкодавства во время голосования за его назначение;
- также Устинова подчеркнула скандал вокруг дела Олега Татарова;
- по ее словам, также во фракции "Голос" не поддерживают решение главы офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой относительно заключения активиста Сергея Стерненко.
Мне трудно с такими людьми даже представить коалицию. Готова ли к этому "Батькивщина" – я не знаю,
– заявила народная депутатка.
Коалиция в Верховной Раде: коротко
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с "Батькивщиной". Он отметил, что в теории существует проект, в котором коалицию будут составлять 320 нардепов.
- Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что представители "Слуги народа" периодически ведут переговоры относительно коалиции.
- В то же время председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что создание коалиции не обсуждают, однако сотрудничество существует.
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