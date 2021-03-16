В Верховной Раде заговорили о создании коалиции между фракциями "Слуга народа", "Голоса" и "Батькивщины". Однако эти политсилы в оппозиции, поэтому их единство представить трудно.

Такое мнение высказала депутат из "Голоса" Александра Устинова. Она отметила, что во фракции никогда не обсуждали вопрос коалиции.

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Оппозиция "Слуги народа"

Она подчеркнула, что "Голос" сейчас находится в оппозиции и не поддерживает определенные действия"Слуг народа". В частности, говорится о таких решениях фракции:

назначение на должность министра образования Сергея Шкарлета. Она подчеркнула факт кнопкодавства во время голосования за его назначение;

также Устинова подчеркнула скандал вокруг дела Олега Татарова;

по ее словам, также во фракции "Голос" не поддерживают решение главы офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой относительно заключения активиста Сергея Стерненко.

Мне трудно с такими людьми даже представить коалицию. Готова ли к этому "Батькивщина" – я не знаю,

– заявила народная депутатка.

Коалиция в Верховной Раде: коротко

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