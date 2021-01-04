Гендиректор КМИС Владимир Паниотто заявил, что украинцы не готовы к новому Майдану. При этом он отметил, что сейчас готовность к акциям протеста в Украине ниже, чем в декабре 2019 года.

Украинцы не готовы к протестам

57% украинцев отказываются участвовать в акциях протеста. В 2019 году таких людей было 49%. Об этом генеральный директор Киевского международного института социологии Паниотто заявил в интервью "РБК-Україна".

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В несанкционированных митингах и демонстрациях готовы участвовать менее 2% населения.

"Но социологи не предполагают ни Майдана 2004 года, ни 2013 года", – отметил Паниотто.

Он добавил, что показатели того, что люди готовы выйти с протестами в защиту своих прав, перед Евромайданом в 2013 году было вдвое меньше, чем во время Майдана в 2004 году.

Мы не спрашиваем людей, готовы ли они выступить, если власть прикажет силовикам зверски избить студентов и преследовать их до Михайловского монастыря,

– подчеркнул гендиректор КМИС.

Социолог пояснил, что для начала Майдана "должен быть определен спусковой крючок".

"Конечно, даже если 1% населения чем-то недоволен, то при хорошей организации можно устроить хороший Майдан. Например, как сейчас, мини-майданы", – подчеркнул Паниотто.

Гендиректор КМИС заявил, что возможности таких масштабных акций протеста, которые были в 2004 или 2013 годах, он пока не видит.