Заседание трехсторонней контактной группа 16 декабря был последним в 2020 году. Однако вице-премьер Алексей Резников не исключает, что в режиме видеоконференции можно еще поработать. Как следствие – договориться об открытии КПВВ на Донбассе и новогоднем обмене пленными.

ТКГ должна собраться уже в январе 2021 года

Вероятно, что на следующее заседание ТКГ соберется в середине январе 2021 года. Об этом вице-премьер – министр по реинтеграции рассказал в интервью ТСН.

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Несмотря на то, что график составлен, Резников не исключает, что в онлайн-режиме может продолжить работу, как минимум, гуманитарная группа. В таком случае удалось бы завершить переговоры о разблокировании пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье".

Открытие КПВВ – вопрос политической воли

Это позволит людям посетить близких на оккупированных территориях хотя бы на праздники. Еще один важный вопрос – обмен пленными.

Это вопрос политической воли. И ради такого сделать дополнительное включение гуманитарной группы, а затем на 15 минут сделать еще одно заседание ТКГ с точки зрения подключения всех, поставить точку и сказать: мы открываем КПВВ, делаем освобождение,

– отметил Резников.

По словам чиновника, это может произойти, однако такое развитие событий вице-премьер назвал скорее чудом.

Интересно! По мнению Резникова оккупанты не открывают КПВВ на Донбассе, ведь боятся, что люди с оккупированных территорий увидят лучшую жизнь. Кроме того, в ОРДЛО скрывают ситуацию с распространением коронавируса.