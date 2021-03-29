Возле Славгорода в Днепропетровской области 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити". Он курсировал из Киева и не доехал до конечной станции в Запорожье только 50 километров.

Это случилось примерно в 15 часов. Люди более часа ждали эвакуации с места происшествия.

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Колеса поезда "Интерсити" рядом с рельсами / Скриншот телеграм-канал "PavlovskyNews"

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Сообщается, что с рельсов сошли 6 из 9 вагонов. В этот момент в вагонах поезда находились 88 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Поезд, который съехал с рельсов: видео телеграм-канала "Это Запорожье"

Один из пассажиров сообщил, что начинается дождь, а все люди ожидают у поезда. Также среди них есть те, кто опаздывает на самолет.

Люди возле этого поезда: видео телеграм-канала "Это Запорожье"

Реакция Укрзализныци

После того как это случилось компания начала решать вопрос перевозки пассажиров к станции назначения. Также начали поиск резервного состава поезда для обратного рейса.

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