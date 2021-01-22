У стен Верховной Рады 22 января задержали мужчину с оружием. Сейчас в полиции выясняют, что он там делал.

Что известно об инциденте

В руках у мужчины, вероятно, был пистолет. Об этом 24 каналу сообщили в Печерском отделе полиции Киева.

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По информации журналиста Ивана Жеведя, у мужчины был еще и нож. На фото, опубликованных в сети, видно, что руки задержанного в наручниках.

Почему вооруженный мужчина "гулял" возле парламента

Пока неизвестно, что мужчина делал с оружием возле парламента и какие намерения имел. На месте происшествия работают правоохранители, подробности обещают сообщить позже.

Заметим, в Харькове Служба безопасности Украины разоблачила подпольное производство оружия. Оказалось, что местный предприниматель изготавливал пневматическое, травматическое, охотничье и спортивное оружие. Однако для "особых" случаев он мог и переделать его под боевое.

Задержанный мужчина / Фото Ивана Жеведя