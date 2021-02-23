На Донбассе 23 февраля получил ранения еще один украинский военнослужащий. Вблизи Песков в нашего воина попал вражеский снайпер.

Воина оперативно доставили в медучреждение, где ему оказывают помощь. К теме Украинской военные готовы дать ответ боевикам: есть ли сейчас признаки вражеского наступления На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Новость дополняется...