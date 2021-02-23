Возле Песков снайпер ранил украинского военного
На Донбассе 23 февраля получил ранения еще один украинский военнослужащий. Вблизи Песков в нашего воина попал вражеский снайпер.
Воина оперативно доставили в медучреждение, где ему оказывают помощь.
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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
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