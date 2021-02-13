Возле Одессы женщина застрелила хаски и похвасталась этим в чате села
В Одесской области в населенном пункте Красноселка убили собаку. Женщина, которую заподозрили в совершении этого сама сфотографировала труп и сбросила фотографии в чат села в вайбере.
Источник:фейсбук ОО "Закон Природы"
Об обстоятельствах инцидента рассказали волонтеры-зоозащитники. Они приехали на место событий вместе с полицией.
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Жестокое убийство хаски возле Одессы: что известно
Инцидент произошел 12 февраля в Одесской области в Красноселке. Местная жительница сфотографировала застреленную собаку и сбросила фотографии в чат села в вайбере.
Бурю возмущения, которая стал следствием такого поступка, заставила автора фото удалить его. Однако волонтеры уже вызвали полицию, на место инцидента приехал участковый и следственно-оперативная группа.
Теперь лицо, щеголявшее убийством соседской собаки сейчас свою вину не признает, и очень нервничает по поводу того, что ситуация получила огласку,
– написали в ОО "Закон Природы".
При этом "женщина утверждает, что собака задушила двух ее кур – но другие жители села говорят, что это сделала лиса".
Фото с места событий в фейсбуке опубликовали волонтеры (внимание – 18+, видна кровь и другие последствия жестокого отношения к животному).
Напомним, в конце января в Беляевском районе Одесской области местный житель прямо на улице поиздевался над собакой породы хаски. Животное с переломами черепа и челюсти доставили в клинику волонтеры. Ветеринары до сих пор пытаются спасти собаку, но ее состояние нестабильное.
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