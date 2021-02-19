Полицейских вызвали к подозрительным мужчинам, которые якобы пытались проникнуть в дома пенсионеров в селе Новые Беляры. Обернулось все автомобильным преследованием с двумя травмированными правоохранителями.

В авто нарушителя во время обыска обнаружили целый склад оружия и, вероятно, наркотики.

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Что известно о нападении на полицейских возле Одессы

18 февраля полиции сообщили о неизвестных мошенниках на авто, которые пытались проникнуть в дома пенсионеров в селе Новые Беляры Одесской области. Правоохранители выехали по вызову, и на месте обнаружили Mercedes.

И все бы ничего, но его водитель, увидев полицейских, попытался скрыться, причем наехал на двух правоохранителей (им оказали помощь и доставили в больницу). Нарушителя преследовали до села Фонтанка, и там заблокировали.



Убежать нарушителю не удалось – его поймали возле поселка Фонтанка / Фото НПУ

Во время неотложного обыска в машине нашли пистолет Zoraki с патронами, телескопическую палку, кастет и нож. А кроме оружия – сверток с веществом, похожим на амфетамин.



Во время обыска авто нашли пистолет и другое оружие / Фото НПУ

Оказалось, что за рулем Mercedes находился 37-летний иностранец, которого ранее уже задерживали за похищение человека. Теперь дело с его участием расследовать будут по статьям Уголовного кодекса о:

Насилии относительно работника правоохранительного органа,

Незаконном обращении с оружием,

Незаконной перевозке наркотических средств.

Максимальное наказание за эти преступления – лишение свободы на срок до 7 лет.

Уголовный инцидент в Новых Билярах: смотрите видео полиции