В Петербурге у консульства Беларуси задержали 14 протестующих: что известно
В Санкт-Петербурге полиция задержала 14 участников акции в поддержку белорусов. Они протестовали против режима Александра Лукашенко.
Среди задержанных – корреспондент проекта Радио Свобода "Север.Реалии". Об этом сообщили на сайте "Радио Свобода".
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Детали инцидента
Перед задержанием сотрудник полиции с мегафоном требовал у участников митинга под посольством Беларуси разойтись. Однако никому из участников не дали уйти – полиция окружила активистов.
В чем обвиняют
Задержанных доставили в отделение полиции. Формально их обвиняют в нарушении антикоронавирусных ограничений. Вместе с тем правоохранители ссылались на законодательство, которое запрещает гражданам иностранных государств устраивать митинги на территории России.
Протесты в Санкт-Петербурге: коротко
- Это была 140 по счету акция белорусов в Санкт-Петербурге под зданием посольства с требованием отставки Александра Лукашенко.
- Накануне во время очередной акции представители Белорусского землячества в Санкт-Петербурге получили неформальное предупреждение от полицейских: за любое использование флагов, лент или других атрибутов протестующих.
- А также – за скандирование лозунгов им угрожали штрафами в 4 тысячи российских рублей.
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