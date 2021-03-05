В селе Подпечеры, неподалеку Ивано-Франковска, неизвестные вандалы отрезали голову памятнику Тараса Шевченко. Это произошло накануне Дня рождения Кобзаря.

Городской голова Франковска Руслан Марцинкив обратился к правоохранителям, чтобы они как можно быстрее нашли тех, кто это сделал.

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Мэр считает, что это провокация накануне дня рождения Кобзаря.

В Подпечерах произошла провокация. Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко. Очевидно, вандалы "приурочили свои действия к дню рождения нашего Кобзаря,

– пишет Марцинкив.

Ровно месяц назад во Львове вандалы облили памятник Степана Бандеры. Их уже поймали – оказалось, что это сделали 2 мужчин из Хмельницкой области в возрасте 19 и 24 года. Они учатся в одном из львовских учебных заведений.