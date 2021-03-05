Возле Франковска осквернили памятник Тараса Шевченко
В селе Подпечеры, неподалеку Ивано-Франковска, неизвестные вандалы отрезали голову памятнику Тараса Шевченко. Это произошло накануне Дня рождения Кобзаря.
Источник:Фейсбук Руслана Марцинкива
Городской голова Франковска Руслан Марцинкив обратился к правоохранителям, чтобы они как можно быстрее нашли тех, кто это сделал.
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Мэр считает, что это провокация накануне дня рождения Кобзаря.
В Подпечерах произошла провокация. Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко. Очевидно, вандалы "приурочили свои действия к дню рождения нашего Кобзаря,
– пишет Марцинкив.
Ровно месяц назад во Львове вандалы облили памятник Степана Бандеры. Их уже поймали – оказалось, что это сделали 2 мужчин из Хмельницкой области в возрасте 19 и 24 года. Они учатся в одном из львовских учебных заведений.
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