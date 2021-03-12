Воздушные силы Украины хотят получить американские истребители F-15
Воздушные силы Вооруженных сил Украины намерены принять на вооружение истребители 5 поколения. В частности, говорится и об американских F-15.
Источник:Украинский милитаристский портал
Дело в том, что в ближайшие 10 лет от большинства нынешних образцов боевой техники должны отказаться. Об этом на презентации стратегии Воздушных сил – 2025 заявил командующий Сергей Дроздов.
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Первый этап перевооружения
Воздушные силы планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4 ++. После этого могут взять на вооружение 5 поколение.
На этом этапе рассматривают самолеты типа Gripen и F-15.
В дальнейшем с углублением отношений с партнерами – переход на современный самолет пятого поколения F-35,
– отметил Дроздов.
Самолет типа Gripen / Фото USAF
Кроме того, он отметил, что в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которые сейчас есть на вооружении.
Военная поддержка США Украины: что известно
- Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация будет развивать экономическую и военную поддержку Украины, а также поставлять летательное оружие. Также он призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных и вернуть Украине контроль над Крымом.
- Президент США Джо Байден отмечал, что Россия должна закончить свою агрессию и оккупацию Украины, поскольку он гарантирует, что Киев получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе и летательное вооружение.
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