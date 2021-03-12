Воздушные силы Вооруженных сил Украины намерены принять на вооружение истребители 5 поколения. В частности, говорится и об американских F-15.

Дело в том, что в ближайшие 10 лет от большинства нынешних образцов боевой техники должны отказаться. Об этом на презентации стратегии Воздушных сил – 2025 заявил командующий Сергей Дроздов.

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Первый этап перевооружения

Воздушные силы планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4 ++. После этого могут взять на вооружение 5 поколение.

На этом этапе рассматривают самолеты типа Gripen и F-15.

В дальнейшем с углублением отношений с партнерами – переход на современный самолет пятого поколения F-35,

– отметил Дроздов.



Самолет типа Gripen / Фото USAF

Кроме того, он отметил, что в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которые сейчас есть на вооружении.

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