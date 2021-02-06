Вечером 2 февраля на сайте президента Украины появилась информация о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против ближайшего соратника Виктора Медведчука и трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. На эту новость бурно отреагировали соцсети, также не остались в стороне эксперты.

Глава Киевского окружного админсуда Павел Вовк предлагает Виктору Медведчуку свои услуги в сносе президентских санкций против его каналов. Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в блоге "Право на достоинство".

Обратите внимание Зеленский ударил Порошенко в электоральное ядро: блокирование каналов изменило мнения украинцев

Схема отмены санкций

По его словам, телеграм "Под мантией" предложил схему фактической отмены санкций, введенных президентом.

Мы убеждены, что за этим каналом стоит Павел Вовк со своей шайкой из ОАСКа и Высшего совета правосудия,

– отметил Шабунин.

Он также отметил, что кроме желания услужить кремлевским агентам, Вовком руководят и другие мотивы. В частности речь идет о его близкой "подруге" Антонине Славицкой, которая является депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Задержка исключительно за Зеленским

Пока Киевский окружной админсуд, как сказал Шабунин, в очередной раз не взялся "чудить" против интересов государства, Зеленскому вместе с санкциями на товарищей Медведчука нужно наконец ликвидировать ОАСК. Он добавил: "Сейчас задержка исключительно за Зеленским".

Что известно о деле Вовка: кратко

Работники антикоррупционных органов летом 2019 года обнародовали аудиозаписи, в которых судьи ОАСК договаривались о конкретных судебных решениях. Через год Национальное антикоррупционное бюро расследований обыскало суд и опубликовало запись разговоров.

Поскольку Павел Вовк игнорировал допросы НАБУ, его объявили в розыск. В начале января в принудительном приводе главы юстиции суд отказал.

Но уже 3 февраля Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка. Судья Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ.

Кто не поддержал решение Зеленского относительно каналов Медведчука: смотрите видеоблог

Полный выпуск "Право на достоинство" – по ссылке.