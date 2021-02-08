Во время пандемии коронавируса мир должен пройти сразу 2 теста. Один из них – на доступ к вакцине. Другой тест проверит человечество на готовность к восстановлению мобильности.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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Что Кулеба сказал о вакцине

Глава МИД благодарен всем мировым друзьям, которые сотрудничают с Украиной в вопросах поставки вакцины.

Сейчас уже заметно, что дипломаты мастерски балансируют "войну за вакцины с необходимостью помогать ближайшему партнеру".

Что Кулеба сказал о безвизе

Вторым тестом для нас является, в частности, полноценное функционирование безвиза между Украиной и Евросоюзом.

Важно, чтобы не было вымышленных искусственных ограничений для контроля над передвижением.

Кроме того, стоит понять, не введут ли дополнительные сложности и процедуры.

Это станет для человечества тестом на единство.

Что еще сказал Кулеба

Решение о введении паспортов вакцинации от коронавируса является поспешным. Глава МИД опасается искусственного контроля над границами.

Вопросы мобильности, то как он будет решен, будет индикатором, не останемся ли мы в рамках свободного мира, или под предлогом пандемии будут установлены новые ограничения для свертывания мобильности,

– подчеркнул чиновник.

Кулеба соглашается, что определенный контроль должен быть. Однако очень важно, чтобы он не был искусственным. Это отбросит мир далеко назад. Даже дальше, чем это сделала пандемия коронавируса.