Восстановление безвиза станет серьезным вызовом, – Кулеба
Во время пандемии коронавируса мир должен пройти сразу 2 теста. Один из них – на доступ к вакцине. Другой тест проверит человечество на готовность к восстановлению мобильности.
Источник:24 канал
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
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Что Кулеба сказал о вакцине
- Глава МИД благодарен всем мировым друзьям, которые сотрудничают с Украиной в вопросах поставки вакцины.
- Сейчас уже заметно, что дипломаты мастерски балансируют "войну за вакцины с необходимостью помогать ближайшему партнеру".
Что Кулеба сказал о безвизе
- Вторым тестом для нас является, в частности, полноценное функционирование безвиза между Украиной и Евросоюзом.
- Важно, чтобы не было вымышленных искусственных ограничений для контроля над передвижением.
- Кроме того, стоит понять, не введут ли дополнительные сложности и процедуры.
- Это станет для человечества тестом на единство.
Что еще сказал Кулеба
Решение о введении паспортов вакцинации от коронавируса является поспешным. Глава МИД опасается искусственного контроля над границами.
Вопросы мобильности, то как он будет решен, будет индикатором, не останемся ли мы в рамках свободного мира, или под предлогом пандемии будут установлены новые ограничения для свертывания мобильности,
– подчеркнул чиновник.
Кулеба соглашается, что определенный контроль должен быть. Однако очень важно, чтобы он не был искусственным. Это отбросит мир далеко назад. Даже дальше, чем это сделала пандемия коронавируса.
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