После деоккупации Донбасса будут поэтапно восстанавливать функционирование украинского языка в регионе. Тогда же начнут национальный диалог. При этом будут действовать гарантии защиты русского языка.

Источник: LB

Эти этапы еще пропишут. Об этом заявил вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Национальный диалог

В течение 2 лет после конфликтного периода должен начаться национальный диалог и восстановление функционирования украинского языка как государственного. Правда, Резников отметил, что он должен был начаться еще в 2014 году или вообще при получении независимости. По его словам, тогда бы мы не потеряли часть территорий.

Что касается сроков, мы считаем, что в течение первых двух лет будут происходить более насущные вещи: демилитаризация, разминирование, разоружение, восстановление социальных и экономических связей, но это не отменяет необходимости параллельно начать национальный диалог,

- добавил политик.

Что означает "гарантии защиты русского языка"

Начальные русскоязычные школы на Донбассе смогут действовать за счет местного бюджета. Похожая практика с венгерскими школами распространена на Закарпатье.

Резников заверил, что этапы восстановления украинского в регионе сделают максимально комфортными для людей.

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