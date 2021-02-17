В луцком детсаду вспыхнул скандал из-за воспитательницы, которая заклеила ребенку рот скотчем. О насилии со стороны воспитательницы родители узнали, когда увидели на детях синяки и царапины.

В то же время в детсаду опровергают информацию об издевательствах над детьми.

Там рассказывают, что 56-летняя воспитательница – педагог с 30-летним стажем. Никаких инцидентов с детьми с ее участием в детсаду еще якобы не случалось.

Актуально В полиции открыли 5 уголовных дел в отношении стоматолога, которая избивала детей: она все отрицает

Начальница управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко заявила, что воспитательница вроде бы просто хотела напугать излишне активного ребенка.

Он (мальчик, – 24 канал) очень шумел, очень кричал. И воспитательница, держа скотч в руках, говорит ему: "сейчас заклею рот". Так его напугала. Так объясняет воспитательница,

– рассказала Лещенко.

В то же время чиновница добавила, что воспитательницу уволят.

Реакция украинцев

Возмущенные украинцы прокомментировали инцидент в сети. Предлагаем просмотреть самые яркие комментарии: