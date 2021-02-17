Воспитательница в луцком детсаду заклеила малышу рот скотчем, – СМИ
В луцком детсаду вспыхнул скандал из-за воспитательницы, которая заклеила ребенку рот скотчем. О насилии со стороны воспитательницы родители узнали, когда увидели на детях синяки и царапины.
Источник:Конкурент
В то же время в детсаду опровергают информацию об издевательствах над детьми.
Там рассказывают, что 56-летняя воспитательница – педагог с 30-летним стажем. Никаких инцидентов с детьми с ее участием в детсаду еще якобы не случалось.
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Начальница управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко заявила, что воспитательница вроде бы просто хотела напугать излишне активного ребенка.
Он (мальчик, – 24 канал) очень шумел, очень кричал. И воспитательница, держа скотч в руках, говорит ему: "сейчас заклею рот". Так его напугала. Так объясняет воспитательница,
– рассказала Лещенко.
В то же время чиновница добавила, что воспитательницу уволят.
Реакция украинцев
Возмущенные украинцы прокомментировали инцидент в сети. Предлагаем просмотреть самые яркие комментарии:
- "Ну конечно, что этот "человек" себя будет оправдывать! Итак, что получается: все детки говорят неправду?";
- "Нет оправдания таким действиям воспитательницы";
- "Это же детки. Сломать их психику - очень легко. А кто потом будет исправлять ситуацию?".
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