Адмирал ВМС Украины Игорь Воронченко предлагал взять штурмом захваченные административные здания в Крыму и действовать решительно. Впрочем его упрекнули, будто он хочет войны.

Игорь Воронченко в 2014 году был заместителем командующего флотом по береговой обороне. Он до сих пор твердо убежден, что надо было штурмовать парламент Крыма, когда его захватили неизвестные вооруженные люди.

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Надо было штурмовать парламент Крыма

По мнению адмирала, можно было действовать так же решительно, как в Москве в 1993 году, когда расстреляли Белый дом. Что касается дня, когда он понял: "все потеряно", то это было начало весны.

Наверное, 1 марта. У нас был шанс, но мы им не воспользовались. Это деблокирование административных зданий. Если бы мы показали тогда решимость, но у нас было очень мало времени,

– рассказал Воронченко.

Адмирал заявил: имел два танка, груженные боеприпасами. Их можно было использовать для штурма и обстрелять парламент, который захватили русские.Однако первый заместитель командующего ВМСУ Сергей Елисеев не поддержал эту идею.

"Елисеев тогда мне сказал: "Что ты здесь делаешь?" На совещании в штабе АТО в помещении главка милиции, я тоже говорил: давайте действовать, давайте...", – сказал Воронченко.

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