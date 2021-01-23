Поцилия узнала, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" по кличке Зюзя. Правоохранители задержали его и принудительно выдворили за пределы Украины.

В столицу Украины приехал "криминальный авторитет"

О том, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" Зюзя стало известно оперативникам Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

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"Авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с представителями криминальной среды и решить вопрос перераспределения преступных денег.

Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

"Вора в законе" задержали и выдворили

Оперативники узнали, где находится Зюзя, задержали его и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

А 22 января его принудительно выдворили за пределы страны с запретом въезда сроком на 3 года.

Полицейские выдворили Зюзю из Украины: смотрите видео