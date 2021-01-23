"Вора в законе" по кличке Зюзя выдворили из Украины: видео
Поцилия узнала, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" по кличке Зюзя. Правоохранители задержали его и принудительно выдворили за пределы Украины.
В столицу Украины приехал "криминальный авторитет"
О том, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" Зюзя стало известно оперативникам Департамента стратегических расследований Национальной полиции.
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"Авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с представителями криминальной среды и решить вопрос перераспределения преступных денег.
Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.
"Вора в законе" задержали и выдворили
Оперативники узнали, где находится Зюзя, задержали его и доставили в Государственную миграционную службу Украины.
А 22 января его принудительно выдворили за пределы страны с запретом въезда сроком на 3 года.
Полицейские выдворили Зюзю из Украины: смотрите видео
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