Вопросы Донбасса и Крыма стоит вынести на референдум, – Кравчук
У Леонида Кравчука спросили, какие, по его мнению, вопросы следовало бы вынести на общенациональный референдум уже сейчас. И тот ответил, что такими вопросами являются Донбасс и Крым.
Источник: 24 канал
Такое мнение первый президент Украины и глава делегации в Трехсторонний контактной группе высказал 31 января в эфире одного из украинских телеканалов.
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Что думает Кравчук о референдумах в Украине
"Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма", – заявил Кравчук. Оккупация украинского полуострова Россией и война на Донбассе различными политическими силами по-разному воспринимается.
Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на разных площадках. Народ буквально не может сориентироваться, а какое же общее мнение у политических сил,
– считает первый президент.
Поэтому, чтобы определить отношение Украины в целом, этот вопрос следовало бы вынести на всеукраинский референдум:
- "Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий".
По мнению Кравчука, главный вопрос референдума именно в этом, а не в том, каким способом решать вопросы войны и оккупированных территорий. Этот способ должна определять власть.
Референдум в Украине: что следует знать о новом законе / Инфографика 24 канала
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