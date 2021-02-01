У Леонида Кравчука спросили, какие, по его мнению, вопросы следовало бы вынести на общенациональный референдум уже сейчас. И тот ответил, что такими вопросами являются Донбасс и Крым.

Источник: 24 канал

Такое мнение первый президент Украины и глава делегации в Трехсторонний контактной группе высказал 31 января в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что думает Кравчук о референдумах в Украине

"Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма", – заявил Кравчук. Оккупация украинского полуострова Россией и война на Донбассе различными политическими силами по-разному воспринимается.

Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на разных площадках. Народ буквально не может сориентироваться, а какое же общее мнение у политических сил,

– считает первый президент.

Поэтому, чтобы определить отношение Украины в целом, этот вопрос следовало бы вынести на всеукраинский референдум:

"Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий".

По мнению Кравчука, главный вопрос референдума именно в этом, а не в том, каким способом решать вопросы войны и оккупированных территорий. Этот способ должна определять власть.



Референдум в Украине: что следует знать о новом законе / Инфографика 24 канала