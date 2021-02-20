Вопрос войны в кабинете одного человека – Путина, – Данилов
Завершение войны на Донбассе зависит только от одного человека – президента России Владимира Путина. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, глава Кремля единолично может прекратить конфликт.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что, чтобы Украина не делала, закончить войну может только Путин.
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Договоренности ни с кем работать не будут
Вопросы войны находятся в кабинете одного человека, фамилия которого – Владимир Путин, в его голове. К тому времени, пока этот человек не примет решение закончить войну на территории Украины, которая ведется уже семь лет, никакие договоренности ни с кем работать не будут, точка,
– сказал Данилов.
Время работает на Украину, – Данилов
Пока время работает на Украину, уверен Данилов, однако выполнение минских договоренностей затягивается.
"Сколько лет продолжаются? Там есть подпись президента России? Есть. Там есть выполнение его? У них одна-единственная задача – уничтожение государства Украина, и больше задач у них нет", – подчеркнул секретарь СНБО.
Ситуцию на Донбассе обсудили на заседании СНБО
Отметим, что обострение ситуации на Донбассе обсуждали на заседании Совета нацбезопасности и обороны 19 февраля. Детали не раскрывают, ведь эта часть была закрытой. Однако Данилов сообщил, что Украина вернулась к 5 сценариям разрешения ситуации. Все эти сценарии были разработаны в начале декабря 2019 года.
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