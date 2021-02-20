Завершение войны на Донбассе зависит только от одного человека – президента России Владимира Путина. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, глава Кремля единолично может прекратить конфликт.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что, чтобы Украина не делала, закончить войну может только Путин.

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Договоренности ни с кем работать не будут

Вопросы войны находятся в кабинете одного человека, фамилия которого – Владимир Путин, в его голове. К тому времени, пока этот человек не примет решение закончить войну на территории Украины, которая ведется уже семь лет, никакие договоренности ни с кем работать не будут, точка,

– сказал Данилов.

Время работает на Украину, – Данилов

Пока время работает на Украину, уверен Данилов, однако выполнение минских договоренностей затягивается.

"Сколько лет продолжаются? Там есть подпись президента России? Есть. Там есть выполнение его? У них одна-единственная задача – уничтожение государства Украина, и больше задач у них нет", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ситуцию на Донбассе обсудили на заседании СНБО

Отметим, что обострение ситуации на Донбассе обсуждали на заседании Совета нацбезопасности и обороны 19 февраля. Детали не раскрывают, ведь эта часть была закрытой. Однако Данилов сообщил, что Украина вернулась к 5 сценариям разрешения ситуации. Все эти сценарии были разработаны в начале декабря 2019 года.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский поручил приобщиться к работе главнокомандующему Руслану Хомчаку, министру обороны Андрею Тарану, первому заместителю секретаря СНБО Михаилу Ковалю, заместителю руководителя ОПГ Роману Машовцу. Уже на следующем заседании СНБО они должны сделать доклады.