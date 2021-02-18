В ОП рассказали о влиянии вопросов вакцинации и тарифов на рейтинг Зеленского
В Офисе Президента прокомментировали влияние вопросов вакцинации от коронавируса и тарифов на рейтинг главы государства. Михаил Подоляк заявил, что в рейтингах "много спекуляций", а Владимир Зеленский является украинским лидером, альтернативы его концепции нет.
Источник:"РБК-Украина"
О том, что обусловило падение рейтинга Владимира Зеленского, в интервью изданию рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Вопрос тарифов
Мне кажется, что влияние тарифов на общественное здоровье – существенно выше, чем влияние вакцины. Именно с точки зрения ментального здоровья,
– заявил Подоляк.
По его словам, это оценка состоятельности домохозяйства: ты уверенно себя чувствуешь или неуверенно. Подоляк отметил: если тарифы прыгают, то люди растеряны.
И добавил, что тарифы – "долгая история: ты платишь сегодня, завтра, послезавтра". На их базе люди формируют свою состоятельность – сколько денег можно тратить на другие аспекты жизни.
Вопросы вакцинации
Что касается вакцинации, убежден Подоляк, история "страшная ситуативно". "Она показывает, что мир изменился, и может возникнуть такая инфекция, которая может шокировать людей, – отметил он.
По мнению советника главы ОП, люди еще полностью не осознали, что это риск, поэтому к вакцине они относятся гораздо проще. Кроме того, почти половина населения вообще не хочет вакцинироваться.
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Вопрос рейтинга главы государства
Подоляк отметил, что в социологических измерениях рейтинга президента "есть много спекулятивных элементов".
Мне кажется, что вопрос рейтингов, это вопрос ситуативного движения, то есть кривая, которая на самом деле не отражает реальные социальные ожидания,
– считает советник главы ОП.
Он убежден, что в любом случае Зеленский является лидером, и альтернативы его концепции не существует. Так как "все остальное – это те же старые альтернативы".
Что известно о падении рейтинга Зеленского
- Согласно последнему соцопросу, Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге. За него намерены проголосовать 23,1% украинцев.
- Хотя еще в декабре 2020 года таких было 28%, а в декабре 2019 – 41%.
- Ранее Андрей Ермак сообщил, что на падение рейтинга главы государства повлияли несколько причин.
- Глава ОП считает, что это непростые времена, много лжеинформации, критики, оскорблений в сторону Зеленского, низкий уровень информационной политики власти.
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