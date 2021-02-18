В Офисе Президента прокомментировали влияние вопросов вакцинации от коронавируса и тарифов на рейтинг главы государства. Михаил Подоляк заявил, что в рейтингах "много спекуляций", а Владимир Зеленский является украинским лидером, альтернативы его концепции нет.

О том, что обусловило падение рейтинга Владимира Зеленского, в интервью изданию рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Вопрос тарифов

Мне кажется, что влияние тарифов на общественное здоровье – существенно выше, чем влияние вакцины. Именно с точки зрения ментального здоровья,

– заявил Подоляк.

По его словам, это оценка состоятельности домохозяйства: ты уверенно себя чувствуешь или неуверенно. Подоляк отметил: если тарифы прыгают, то люди растеряны.

И добавил, что тарифы – "долгая история: ты платишь сегодня, завтра, послезавтра". На их базе люди формируют свою состоятельность – сколько денег можно тратить на другие аспекты жизни.

Вопросы вакцинации

Что касается вакцинации, убежден Подоляк, история "страшная ситуативно". "Она показывает, что мир изменился, и может возникнуть такая инфекция, которая может шокировать людей, – отметил он.

По мнению советника главы ОП, люди еще полностью не осознали, что это риск, поэтому к вакцине они относятся гораздо проще. Кроме того, почти половина населения вообще не хочет вакцинироваться.

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Вопрос рейтинга главы государства

Подоляк отметил, что в социологических измерениях рейтинга президента "есть много спекулятивных элементов".

Мне кажется, что вопрос рейтингов, это вопрос ситуативного движения, то есть кривая, которая на самом деле не отражает реальные социальные ожидания,

– считает советник главы ОП.

Он убежден, что в любом случае Зеленский является лидером, и альтернативы его концепции не существует. Так как "все остальное – это те же старые альтернативы".

Что известно о падении рейтинга Зеленского