В режиме видеоконференции 21 января состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Вопрос обмена удерживаемыми лицами на нем не поднимали.

В то же время Леонид Кравчук предложил послу Пьеру Морелю, координатору политической подгруппы ТКГ, выработать и представить единый документ, в который войдут лучшие предложения и подходы, которые выработают политические советники. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в ТКГ в телеграмме.

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Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что инициатива односторонней передачи российской стороной удерживаемых лиц на украинскую территорию не представителям Украины в "минском процессе" – не нова и Россия вкладывает в это не гуманитарный смысл, а политический.

"Вопрос этого обмена вообще не поднимался никакой стороной, поскольку это не обмен – это частная инициатива. Этот факт можно расценивать, как победу госпожи Денисовой (омбудсмен Людмила Денисова – 24 канал)", – сказал Гармаш.

Справка. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики в одностороннем порядке передадут Украине 9 человек.

Возвращение пленными сорвано

Лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку уже остановили. Поскольку самолет, который должен был привезти этих лиц, не вылетел.

"Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях – это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, затем из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину", – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что этот вопрос уже закрыт. Кроме того, Кравчук добавил, что возвращение граждан вопрос не Медведчука, а Украины.

Я не знаю, может, кроме Украины, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства,

- подчеркнул политик.

Проведение консультаций

Во время видеоконференции другие стороны напомнили российской стороне четкие границы относительно порядка и практики проведения консультаций.

"Уполномоченными представителями в ТКГ являются лишь те лица, которые назначены главами государств-сторон конфликта Украины и РФ – Леонид Кравчук и Борис Грызлов, другие члены официальных делегаций обоих государств и уполномоченные представители ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Об открытии КПВВ

В пресс-службе отметили, что 20 января председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, посетила КПВВ в Золотом, она:

отметила работу Украины в контексте выполнения договоренностей "нормандской четверки" и консультаций в ТКГ;

одобрила желание Украины завершить войну и выразила поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая АР Крым и Севастополя.

Украинская делегация подчеркивает, что у российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое".

Восстановление ремонтных работ

В то же время достигли принципиальной договоренности о возобновлении ремонтных работ на станции газораспределения в Марьинке, благодаря активному содействию модератору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу Яшара Халита Чевика.