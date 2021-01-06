Вопрос об отстранении не рассматривается, – КСУ о Тупицком
На собрании Конституционного Суда Украины во вторник, 5 января, не говорилось об отстранении от должности Александра Тупицкого.
Информацию о количестве судей, присутствующих на собрании, держат в тайне. Об этом заявил судья Игорь Слиденко в комментарии "5 каналу".
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Это вопрос суда, он политизирован и искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института как отстранение судьи КСУ, нет,
– заявил Слиденко.
Что еще сказал судья
- Количество присутствующих судей было достаточным для проведения собрания.
- Это было абсолютно закрытое заседание, туда не допустили даже технический персонал.
- Нардепы могут подать в КСУ представление о неконституционности указа президента Владимира Зеленского об отстранении Тупицкого.
- Тупицкий и дальше будет ходить на работу.
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