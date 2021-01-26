Владимир Зеленский просил нардепа Александра Дубинского выйти из фракции из-за санкций, которые наложил на депутата Минфин Соединенных Штатов. Коллеги по фракции считают, что нардеп уже неоднократно "отмечался" скандальными поступками.

Источник: 24 канал

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что такая просьба несколько "запоздалая". Поэтому однопартийцы пока рассматривают несколько выходов из ситуации.

Обратите внимание Дубинский обратился к Зеленскому и попросил о личной встрече: видео

Варианты выхода из ситуации

Депутат отметила, что однозначного выхода из этой проблемы пока нет, поскольку любые варианты несут определенные риски.

Но есть ощущение, что вопрос об исключении – несколько запоздалый, потому что было много примеров, когда Дубинский негативно высказывался о команде, не голосовал за важные законы. Это основания, о которых надо говорить,

– считает Кравчук.

Есть 3 варианта, которые озвучил председатель фракции:

ничего не делать;

поставить вопрос о его исключении;

лишить его должности.

Кравчук: решение по Дубинскому еще не приняли

По ее словам, народный депутат, как и любой гражданин Украины, должен соблюдать прежде всего законы. Что касается вмешательств в выборы, то их фракция осуждает такие действия Дубинского, если они действительно были.

Дубинский доказывает, что он не вмешивался, но он присутствовал на конференциях с Деркачом, на которые он не получал согласия. Поэтому персональную ответственность за это несет,

– сказала нардеп.

Она подчеркнула, что решение по Дубинскому пока не приняли. Это могут обсуждать уже на этой неделе.