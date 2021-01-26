Вопрос об исключении Дубинского запоздалый, – нардеп назвала 3 выхода из ситуации
Владимир Зеленский просил нардепа Александра Дубинского выйти из фракции из-за санкций, которые наложил на депутата Минфин Соединенных Штатов. Коллеги по фракции считают, что нардеп уже неоднократно "отмечался" скандальными поступками.
Источник: 24 канал
Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что такая просьба несколько "запоздалая". Поэтому однопартийцы пока рассматривают несколько выходов из ситуации.
Обратите внимание Дубинский обратился к Зеленскому и попросил о личной встрече: видео
Варианты выхода из ситуации
Депутат отметила, что однозначного выхода из этой проблемы пока нет, поскольку любые варианты несут определенные риски.
Но есть ощущение, что вопрос об исключении – несколько запоздалый, потому что было много примеров, когда Дубинский негативно высказывался о команде, не голосовал за важные законы. Это основания, о которых надо говорить,
– считает Кравчук.
Есть 3 варианта, которые озвучил председатель фракции:
- ничего не делать;
- поставить вопрос о его исключении;
- лишить его должности.
Кравчук: решение по Дубинскому еще не приняли
По ее словам, народный депутат, как и любой гражданин Украины, должен соблюдать прежде всего законы. Что касается вмешательств в выборы, то их фракция осуждает такие действия Дубинского, если они действительно были.
Дубинский доказывает, что он не вмешивался, но он присутствовал на конференциях с Деркачом, на которые он не получал согласия. Поэтому персональную ответственность за это несет,
– сказала нардеп.
Она подчеркнула, что решение по Дубинскому пока не приняли. Это могут обсуждать уже на этой неделе.
Почему Дубинского могут исключить из фракции
- 11 января 2021 года Министерство финансов США внесло народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Дубинского и 6 украинских граждан в перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Их подозревают в работе на Россию.
- Такие ограничения сам парламентарий назвал результатом очередных грязных провокаций и требовал созвать из-за этого заседание фракции.
- Кроме этого, депутат заявил, что не намерен выходить из фракции из-за введенных санкций.
- По информации СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января президент Владимир Зеленский попросил Дубинского выйти из фракции. Однако депутат отказался выполнять просьбу главы государства.
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