Несмотря на вывод Венецианской комиссии, Рада хочет назначить судью КСУ
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 16 декабря одобрил отбор судьи Конституционного Суда по парламентской квоте. Хотя Венецианская комиссия давала совсем другие рекомендации.
Профильный комитет без каких-либо обсуждений решил, что все кандидаты соответствуют требованиям Конституции. Об этом сообщили в "Центре противодействия коррупции".
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В Раде инициировали проведение специальной проверки в отношении кандидатов. В центре отметили, что такое рассмотрение нарушает Конституцию. Все потому, что конкурс требует, чтобы судья имел минимум 15 лет юридического стажа и высокие моральные качества.
По информации Центра, комитет поддержал даже кандидата от ОПЗЖ Юрия Павленко, который лишь в 2013 году получил диплом юриста.
Решение Комитета противоречит требованиям Конституции и последним рекомендациям Венецианской Комиссии, которая отметила необходимость реформы процедуры отбора судей,
- говорится в заметке.
К слову, на должность судьи КСУ претендуют 2 действующих народных депутатов – Ольга Совгиря от "Слуги народа" и Юрий Павленко от ОПЗЖ. Также на кресло претендуют Николай Сирый от "Европейской Солидарности", кандидат от "Батькивщины" Ольга Бондарь-Петровская и Дмитрий Журавлев от "Доверия".
Что советовали в Венецианской комиссии
- В Венецианской комиссии предлагают сформировать оценочную комиссию, в которую бы входили международные эксперты по вопросам защиты прав человека. В частности, бывших председателей или судей Европейского суда по правам человека и представителей гражданского общества.
- Комиссия должна проверять всех кандидатов на должность судей. И тех, кого она будет рекомендовать, сможет назначать парламент и президент.
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