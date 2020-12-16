Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 16 декабря одобрил отбор судьи Конституционного Суда по парламентской квоте. Хотя Венецианская комиссия давала совсем другие рекомендации.

Профильный комитет без каких-либо обсуждений решил, что все кандидаты соответствуют требованиям Конституции. Об этом сообщили в "Центре противодействия коррупции".

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В Раде инициировали проведение специальной проверки в отношении кандидатов. В центре отметили, что такое рассмотрение нарушает Конституцию. Все потому, что конкурс требует, чтобы судья имел минимум 15 лет юридического стажа и высокие моральные качества.

По информации Центра, комитет поддержал даже кандидата от ОПЗЖ Юрия Павленко, который лишь в 2013 году получил диплом юриста.

Решение Комитета противоречит требованиям Конституции и последним рекомендациям Венецианской Комиссии, которая отметила необходимость реформы процедуры отбора судей,

- говорится в заметке.

К слову, на должность судьи КСУ претендуют 2 действующих народных депутатов – Ольга Совгиря от "Слуги народа" и Юрий Павленко от ОПЗЖ. Также на кресло претендуют Николай Сирый от "Европейской Солидарности", кандидат от "Батькивщины" Ольга Бондарь-Петровская и Дмитрий Журавлев от "Доверия".

Что советовали в Венецианской комиссии

В Венецианской комиссии предлагают сформировать оценочную комиссию, в которую бы входили международные эксперты по вопросам защиты прав человека. В частности, бывших председателей или судей Европейского суда по правам человека и представителей гражданского общества.

Комиссия должна проверять всех кандидатов на должность судей. И тех, кого она будет рекомендовать, сможет назначать парламент и президент.

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Скандальное решение КСУ / инфографика 24 канала