Всемирная организация здравоохранения заявила, что готова уже в этом месяце, в феврале, начать поставки вакцин от коронавируса в рамках международной программы COVAX. Туда входит и Украина.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

В организации пояснили, что имеют все необходимое для быстрого распространения вакцины, но им необходимо увеличить производство. Согласно плану COVAX, на первом этапе для Украины зарезервировано более 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca. А также 117 тысяч доз вакцин Pfizer и BioNTech.

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Усиление темпов вакцинации в США

Соединенные Штаты Америки усиливают темпы вакцинации. Сейчас делают прививки миллиону 700 тысячам человек в сутки. Медэксперты отметили, что к апрелю в США должны выйти на уровень 3 миллиона уколов ежедневно.

К тому времени половина взрослого населения страны может получить вакцину. В то же время Джо Байден заявил, что до конца июля прививки от коронавируса должны получить всех желающие американцы.

Телевизионная встреча Байдена

Глава США накануне провел первую на должности телевизионную встречу с избирателями, на которой поговорили о вакцинации, финансовой помощи американцам и об объединении Америки. Первое общение с гражданами вращалось вокруг внутренних вопросов США.

Аномальный зимний шторм

Более 20 человек погибли, а миллионы оказались без электроэнергии из-за аномального зимнего шторма в южных и центральных штатах Америки.

Хуже всего ситуация в Техасе. Там без тока осталось более 3 миллионов человек. Перебои в поставке произошли из-за значительного повышения нагрузки на систему вследствие морозов и неготовности к ним инфраструктуры.

Смотрите полный выпуск "Голоса Америки" за 17 февраля на 24 канале: