Вооруженные силы Украины вооружились 2 новыми винтовками. Они успешно прошли все государственные испытания и готовы к использованию.

Производителем винтовок является компания Snipex. Об этом сообщили на их фейсбук-странице.

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Говорится о таких винтовках:

Snipex T-REX 14,5;

Snipex ALLIGATOR 14,5.

"Поздравляем всех причастных, спасибо армии за помощь и поддержку", – отметили в посте.



ВСУ взяли на вооружение винтовки / Фото Snipex

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