ВСУ вооружились 2 новыми снайперскими винтовками: детали об оружии
Вооруженные силы Украины вооружились 2 новыми винтовками. Они успешно прошли все государственные испытания и готовы к использованию.
Производителем винтовок является компания Snipex. Об этом сообщили на их фейсбук-странице.
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Говорится о таких винтовках:
- Snipex T-REX 14,5;
- Snipex ALLIGATOR 14,5.
"Поздравляем всех причастных, спасибо армии за помощь и поддержку", – отметили в посте.
ВСУ взяли на вооружение винтовки / Фото Snipex
Какое еще оружие ожидают в ВСУ
- ВСУ должны были еще в 2020 году получить электронные ружья для борьбы с беспилотниками. Однако этого не произошло.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что оружие поступит в первые несколько месяцев 2021 года.
- Закупка затянулась из-за того, что это происходило на открытой площадке НАТО впервые.
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