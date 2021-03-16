Очередные доказательства присутствия на Донбассе российских военных зафиксировали на Луганщине. Здесь обнаружили запрещенное международными договорами вооружение, производитель которого – Россия.

Три боевые противопехотные фугасные мины нажимного действия ПМН-2 и фрагмент противопехотной осколочной мины ПОМ-2 обнаружили на территории Трехизбенки и Крымского Щастинського района, а также Катериновки и Новотошковского Северодонецкого района. Здесь ранее дислоцировались пророссийские боевики

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Такое вооружение запрещено международными договорами

Средств поражения такого типа нет на вооружении украинских военных. Такие мины применяют именно российские вооруженные формирования, чтобы запугивать местное население и воевать против защитников Украины.

Из-за своих характеристик это вооружение запрещено международными договорами, в частности – Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрете применения, накоплении запасов, производства, передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Доказательства приобщили к материалам уголовного производства

Взрывные находки приобщили к доказательствам уголовного производства. Речь идет о расследовании преступлений на временно оккупированных территориях Луганской области.

Противопехотные фугасные мины взрывотехники обезвредили сразу на месте находки. О факте сообщили также контрразведке СБУ, оперативно-тактическое командование "Север" ООС.