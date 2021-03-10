Черговий з'їзд суддів таки обрав чотирьох членів до складу Вищої ради правосуддя. Водночас про "переможців" відомо дуже мало.

Про них майже немає жодної важливої інформації: ні негативної, ні позитивної. Про це повідомив в ефірі адвокат, експерт з питань судової реформи і колишній член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

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Нові члени ВРП – "темні конячки"

Проте, за його словами, сьогодні, 10 березня, з'явилась певна інформація про Сергія Болотіна. Зокрема про те, що він отримав службове житло (потім приватизував його, продав) – стандартна недоброчесна схема, яку часто використовують судді.

Вони є своєрідними "темними конячками",

– зазначив Маселко.

Перемога суспільства

Він зауважив те, що з'їзд суддів обрав саме цих, а не "зашквареніших" суддів. Тому це – невеличка перемога громадянського суспільства, яка виступила із протестом.

Зауважимо! З'їзд суддів також обрав до ВРП суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова та суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Валерія Сухового. Четвертою членкинею стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій.

Проблеми обрання суддів

Водночас проблема в тому, що Вища рада правосуддя обрала їх за своєю старою процедурою, яка не передбачає жодної перевірки на доброчесність.

Про цих переможців було відомо ще о 12 годині, а голосування відбулось о 20:00. Це свідчить про те, що переможці були наперед узгодженими,

– наголосив Маселко.

Тобто, як відзначив адвокат, усім скинули списки тих, за кого треба голосувати.

Чому українці не довіряють суддям

Маселко зауважив, що виною недовіри людей до суддів є діяльність ВРП. Це орган, який фактично керує судами (він призначає, звільняє та "просуває" їх).

"Якби вони хотіли дійсно забезпечити справжнє правосуддя, вони б карали корупціонерів, звільняли суддів, які ухвалюють свавільні рішення. Але вони навпаки, покривають таких", – сказав експерт.

Маселко розповів про нових членів ВРП: дивіться відео

Він додав, що тих, хто йдуть проти системи, "вичавлюють" і максимально карають, зберігаючи систему кругової поруки. "Без зміни ВРП не можна змінити всю судову систему країни", – також сказав Маселко.