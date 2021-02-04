На волю не вийде: палію "Епіцентру" обрали запобіжний захід
Палію "Епіцентру" суд у четвер, 4 лютого, обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою. Можливості внести заставу і вийти на волю немає.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ України
Запобіжний захід обрав Первомайський міськрайонний суд.
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Деталі
- Підозрюваний пробуде під вартою щонайменше 60 діб.
- Правоохоронці тим часом продовжують досудове розслідування та з'ясовують усі обставини події.
Підпал "Епіцентру": що відомо
- 2 лютого 37-річний чоловік підпалив "Епіцентр" у Первомайську на вулиці Федора Достоєвського. Полум'я швидко поширювалося по території будівлі. На щастя, працівників торгового центру та відвідувачів вдалося евакуювати.
- Згодом правоохоронці встановили, що підпал скоїв 37-річний чоловік. Він прийшов до "Епіцентр" з ножем та сокирою. Підозрюваний напав на охоронця і розлив займисті рідини на килимове покриття та лінолеум. Спільникові палія вдалося втекти з місця події.
- Пораненого охоронця госпіталізували. Йому довелося робити операцію: діставати з мозку уламок кістки черепа.
- Підозрюваний зізнався, що приїхав до Первомайська спеціально, щоб підпалити "Епіцентр". Свої дії чоловік пояснив тим, що хотів помститися власникові мережі торгових центрів – нардепові Олександру Герезі.
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