Правоохранители на Волыни задержали ученика 11 класса, который торговал каннабисом. По информации следствия, он сбывал наркотики дважды и получил за это 440 и 700 гривен.

За это школьник с Волыни получил 6 лет тюрьмы. Об этом говорится в приговоре Ратновского районного суда, пишет издание "Волынские новости".

Важно Полные карманы наркотиков: во Львове задержали иностранца-наркодилера – фото

Детали инцидента

Ученик СОШ №2 имени Николая Залепы в поселке городского типа Ратно покупал каннабис, а затем его перепродавал. Это произошло дважды:

24 апреля обвиняемый за 440 гривен сбыл почти 3 грамма каннабиса.

19 мая он продал более 8 граммов за 700 гривен.

В суде обвиняемый признал вину по первому эпизоду, однако отверг обвинения по второму. Однако доказательства подтвердили его вину полностью.

Интересно! В феврале 2020 года правоохранители задержали учительницу одной из школ Ровно, которая продавала метамфетамин. 32-летняя женщина продала 6 доз психотропного вещества во время контрольной закупки, которую выполнили работники уголовного розыска.