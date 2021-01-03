На Волыни задержали школьника, который продавал наркотики: суд вынес серьезное наказание
Правоохранители на Волыни задержали ученика 11 класса, который торговал каннабисом. По информации следствия, он сбывал наркотики дважды и получил за это 440 и 700 гривен.
За это школьник с Волыни получил 6 лет тюрьмы. Об этом говорится в приговоре Ратновского районного суда, пишет издание "Волынские новости".
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Детали инцидента
Ученик СОШ №2 имени Николая Залепы в поселке городского типа Ратно покупал каннабис, а затем его перепродавал. Это произошло дважды:
- 24 апреля обвиняемый за 440 гривен сбыл почти 3 грамма каннабиса.
- 19 мая он продал более 8 граммов за 700 гривен.
В суде обвиняемый признал вину по первому эпизоду, однако отверг обвинения по второму. Однако доказательства подтвердили его вину полностью.
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