Апелляционный суд Ровенской области полностью отменил приговор и отпустил на свободу 16-летнего парня. Его в январе 2021 года приговорили к 6 годам колонии за продажу наркотиков.

Парня уже выпустили из СИЗО. С декабря 2020 года он участвовал в судебных заседаниях в режиме видеосвязи.

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На Волыни отпустили подростка, осужденного за наркотики

Суд в Луцке отказался выпустить несовершеннолетнего из тюрьмы до рассмотрения апелляции. При этом адвокат просил освобождения парня до рассмотрения дела в апелляционном суде. Защитник ссылался на"незаконное содержание за пределами граничного срока".

Адвокат утверждал, что правоохранители действовали незаконно, спровоцировав подростка на продажу наркотиков, чтобы затем задержать его. В полиции уверяли, что закон не нарушали.

Что известно о задержании парня

Согласно версии правоохранителей, когда Максиму было 15 лет, с ним начал общаться человек по имени Денис. Он угостил парня наркотиками и продолжили в дальнейшем контактировать с ним.

Впоследствии выяснилось, что Денис работал на полицейских.

Когда Максиму исполнилось 16 лет, мужчина попросил подростка найти наркотики и передать их девушке. Обвинение основывалось на показаниях девушки и ее подруги. Однако, уверяет адвокат, что они были подставными.

По данным следствия, Максим 2 раза передавал наркотики. Защитник парня Василий Жуковский утверждает, что второй раз его подзащитный только стоял рядом – он не получал деньги и не передавал товар.

Задержали подростка именно во время "второй передачи" наркотиков.

На судебном заседании Максим признался, что осуществлял продажу лишь 1 раз, а ко второму инциденту он не причастен.

Защита уверена, что полиция действовала незаконно, ведь правоохранители не имеют права провоцировать людей на преступления. В частности, это нарушает позицию Европейского суда по правам человека.

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