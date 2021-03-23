Утром 23 марта чрезвычайники Волыни получили сообщение об утечке азотной кислоты. Она произошла вблизи таможенного поста "Доманово" Ратновского района.

Причиной инцидента стала разгерметизация одной из трех секций автоцистерны. В ней была неконцентрированная азотная кислота общим весом 23 тонны.

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Что известно об инциденте

Как сообщил пресс-секретарь ГСЧС Волыни Владимир Нестеров, об аварии сообщили одновременно сразу несколько водителей.



Цистерна, из которой произошла утечка / Фото ГСЧС Волыни

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Они работали в специальных защитных костюмах.

На локации, где произошел инцидент, спасатели:

ликвидировали утечку кислоты из поврежденной секции;

осадили облако опасного химического вещества;

обработали место утечки нейтрализующими веществами.



Как чрезвычайники работали на месте утечки / Фото ГСЧС Волыни

Аварию ликвидировали в течение 4 часов с участием 14 спасателей и 3 единиц техники.