Произошла утечка азотной кислоты из цистерны на Волыни: фото
Утром 23 марта чрезвычайники Волыни получили сообщение об утечке азотной кислоты. Она произошла вблизи таможенного поста "Доманово" Ратновского района.
Источник:ДСНС Украины в Волынской области
Причиной инцидента стала разгерметизация одной из трех секций автоцистерны. В ней была неконцентрированная азотная кислота общим весом 23 тонны.
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Что известно об инциденте
Как сообщил пресс-секретарь ГСЧС Волыни Владимир Нестеров, об аварии сообщили одновременно сразу несколько водителей.
Цистерна, из которой произошла утечка / Фото ГСЧС Волыни
На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Они работали в специальных защитных костюмах.
На локации, где произошел инцидент, спасатели:
- ликвидировали утечку кислоты из поврежденной секции;
- осадили облако опасного химического вещества;
- обработали место утечки нейтрализующими веществами.
Как чрезвычайники работали на месте утечки / Фото ГСЧС Волыни
Аварию ликвидировали в течение 4 часов с участием 14 спасателей и 3 единиц техники.
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