На Волыни попрощались с ветераном АТО Мельником: фото
В пятницу, 15 января, на Волыни попрощались с воином и героем АТО Тарасом Мельником. Украинский защитник длительное время боролся с болезнью.
В Вооруженных силах Украины Мельника знали под позывным "Шах". Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Волынского областного совета Александр Пирожик.
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Украинцы в комментариях под постом выражают соболезнования родным героя. Проститься с Мельником приехали его боевые побратимы с Волыни, а также – представители волынской власти.
Что известно о "Шахе"
- Мельнику было 44 года.
- В 2015 – 2016 годах воевал с российскими окуппантами на Донбассе.
- Во время боевых действий получил ранение.
- Впоследствии долгое время болел и лечился в военном госпитале.
- У героя осталась жена и сын.
Прощание с Мельником / Фото 18+ со страницы Пирожика
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