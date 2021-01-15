В пятницу, 15 января, на Волыни попрощались с воином и героем АТО Тарасом Мельником. Украинский защитник длительное время боролся с болезнью.

В Вооруженных силах Украины Мельника знали под позывным "Шах". Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Волынского областного совета Александр Пирожик.

Актуально В Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе воином Олегом Андриенко: душещипательные фото

Украинцы в комментариях под постом выражают соболезнования родным героя. Проститься с Мельником приехали его боевые побратимы с Волыни, а также – представители волынской власти.

Что известно о "Шахе"

Мельнику было 44 года.

В 2015 – 2016 годах воевал с российскими окуппантами на Донбассе.

Во время боевых действий получил ранение.

Впоследствии долгое время болел и лечился в военном госпитале.

У героя осталась жена и сын.

Прощание с Мельником / Фото 18+ со страницы Пирожика