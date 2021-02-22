На Волыни пьяный водитель сбил 2 подростков: один из них погиб
В селе Белин Ковельского района Волынской области 20 февраля произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель наехал на двух подростков.
Источник:Полиция Волыни
Детали ДТП на Волыни
За рулем автомобиля Ford находился 35-летний житель района.
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Пьяный водитель наехал на пешеходов, которые находились за пределами проезжей части.
Что известно о пострадавших
►17-летний житель Ковельского района погиб на месте.
►15-летнюю девушку с повреждениями отвезли в отделение травматологии Ковельской районной больницы.
Водителя уже задержали. Следователи сообщили ему подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения.
Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
На Волыни произошло смертельное ДТП
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