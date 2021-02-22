В селе Белин Ковельского района Волынской области 20 февраля произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель наехал на двух подростков.

Детали ДТП на Волыни

За рулем автомобиля Ford находился 35-летний житель района.

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Пьяный водитель наехал на пешеходов, которые находились за пределами проезжей части.

Что известно о пострадавших

►17-летний житель Ковельского района погиб на месте.

►15-летнюю девушку с повреждениями отвезли в отделение травматологии Ковельской районной больницы.

Водителя уже задержали. Следователи сообщили ему подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

На Волыни произошло смертельное ДТП