На Волыни обрушился мост: есть пострадавшие
В селе Пятидни на Волыни в пятницу, 12 марта, обвалился мост. В результате инцидента пострадали 5 человек, которые ремонтировали мост.
Источник:"Суспільне"
По словам пресс-секретаря Нацполиции Волыни Ольга Бузулук, обвал произошел во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский – Устилуг около 13:00.
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Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.
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