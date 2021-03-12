В селе Пятидни на Волыни в пятницу, 12 марта, обвалился мост. В результате инцидента пострадали 5 человек, которые ремонтировали мост.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Волыни Ольга Бузулук, обвал произошел во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский – Устилуг около 13:00. Актуально В Турции автобус сорвался со скалы: погибли школьники Травмированных рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского. Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения. Обратите внимание! Общая длина моста – 58 метров. Новость дополняется