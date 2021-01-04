Расследование разбойного нападения под Луцком, к которому может быть причастна депутат одного из райсоветов Волынской области, привело к задержанию подозреваемых. Женщину с мужем приняли в их квартире.

Для того, чтобы ограбить 55-летнего мужчину, по данным следователей, злоумышленники придумали сценарий и разыграли спектакль. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска полиции.

Смотрите также Трагическое новогоднее застолье: мужчина застрелил из травмата гражданскую жену в Киеве

Женщина с мужем строили из себя покупателей недвижимости, которую они якобы хотели приобрести у пострадавшего.

Что известно о разбое, который якобы совершил депутат

Как утверждают полицейские, цель для ограбления супруги выбрали, увидев объявление о продаже дома мужчиной.

Сначала якобы на просмотр пришел муж женщины. Он договорился с потерпевшим, что в следующий раз придет вместе с женой.

Найдя подходящий для нападения момент, злоумышленники прыснули мужчине в лицо слезоточивым газом и несколько раз ударили ножом.

Прихватив ценности, подозреваемые скрылись.

Есть судимости

Следователи говорят, что злоумышленниками могут быть действующая 55-летняя депутат одного из районных советов Волынской области, а также ее 42-летний муж, который уже имел проблемы с законом. Ранее его уже судили за совершение преступления против собственности.

Если вину задержанных признает суд, им грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Смотрите видео задержания депутата и ее мужа по подозрению в разбойном нападении: