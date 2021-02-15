В Украине уже 2 недели бушует непогода и держится критически низкая температура. В результате осложнения погодных условий до сих пор остаются обесточенными некоторые села, а жертвами морозов стали 4 человека.

В то же время в Карпатах 2 суток продолжаются поиски туриста. Подробнее о последствиях непогоды – читайте далее.

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Четыре человека стали жертвами сильных морозов.

► На Львовщине в Золочевском районе 69-летний мужчина замерз на остановке ожидая транспорт.

►На Волыни 41-летняя женщина замерзла прямо посреди поля, по которому шла, потому что хотела сократить дорогу домой.

►Еще 2 смертельных случая произошли и на Тернопольщине. От переохлаждения погиб мужчина в Подгаецком районе и женщина в городе Лановцы.

Спасатели пытаются преодолеть последствия непогоды

В Тернопольской области спасатели развернули 238 пунктов обогрева. Сильный ветер создает аварийную ситуацию и на автодорогах. Дорожники отчитались, что трассы чистят регулярно, но стремительные порывы ветра образуют переметы и сугробы.

Наихудшая ситуация в Бучацком и Монастырском районах. Также сильно перемело сообщение с поселком Коропец. А вблизи городка Лановцы десятки автомобилей оказались в снежной ловушке.

Сейчас работает 158 единиц снегоочистительной техники. Привлечено 185 работников путевых хозяйств для очистки заездных карманов и посадочных площадок,

– сообщил заместитель начальника САД в Тернопольской области Игорь Данилишин.

По его словам, проезд обеспечен, но на некоторых маршрутах территориального значения движение транспорта значительно затруднено.

На Закарпатье вблизи села Березники, что в Свалявском районе, уже вторые сутки разыскивают туриста из Киева. 2 мужчин пропали в ночь на 14 февраля в районе горы Гемба.

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На следующий день одного из туристов нашли, состояние его здоровья сейчас удовлетворительное. Поиски второго до сих пор продолжаются. Привлечено около сотни человек, 13 единиц техники и вертолет.

На Прикарпатье десятки населенных пунктов без транспортного сообщения

На Прикарпатье из-за заносов более 60 населенных пунктов остались без транспортного сообщения. Больше всего – в Галицком, Тлумацком и Городенковском районах.

Снегоочистительная техника работает в усиленном режиме. Однако из-за сильного ветра всего за несколько часов на дорогах вновь образуются переметы. У спасателей круглосуточно – шквал вызовов. Только за минувшие сутки, 14 февраля, они помогли 70 людям, которые застряли в снежных заносах. В частности, транспортировали больных в больницу, а также помогали медикам добраться до пациентов сквозь сугробы.

7 раз спасатели доставляли медицинских работников к больным лицам. 7 человек транспортированы в медицинские учреждения, из них 2-роженицы,

– отметила спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья Кристина Перцович.

Улучшения погодных условий ожидать украинцам пока не стоит. В течение недели и в дальнейшем будет снежить, а ночная температура местами будет достигать и минус 25 градусов. Холод должен отступить уже на выходных. В частности, 21 февраля прогнозируют плюсовую температуру.