К адскому обстрелу Шумов могут быть причастны боевики батальона "Сомали" первого армейского корпуса Вооруженных сил России. Таким образом они решили отомстить украинским военным за большие потери, которые понесли в районе Горловки.

Об этом заявил украинский волонтер и военный эксперт Александр Карпюк (Серж Марко). По его словам, оккупанты действовали "нагло и демонстративно".

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Серж Марко предположил, что боевики активизировались именно после огромных потерь со своей стороны. Поэтому оккупанты завели в район Шумов батальон "Сомали". Он отметил, что боевики планировали наносить удары по бойцам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, которые вышли на линию обороны после того, как морпехи 503-го батальона ВМС ВСУ вышли по ротации.

Их расчет был на то, что бригада, которая сменит морпехов, станет легкой добычей. Наплевав на все, по позициям ВСУ просто ввалили минометами и гранатометами, разбивая позиции. Нагло, демонстративно. Отомстили типа,

– пояснил волонтер.

Также он рассказал, что после захода новой бригады украинских военных боевики предприняли попытку вылазки своей диверсионно-разведывательной группы, которую бойцы ВСУ разбили. Кроме того, после этого противник продолжал нести потери уже в позиционном противостоянии.

Интересно! В конце февраля пророссийские боевики на Донбассе понесли потери. В сети говорят о 5–10 погибших и не менее 3 раненых. Правда, "официально" подтвердили смерть только одного оккупанта.

Бой у Шумов: главное

26 марта в результате циничного обстрела боевиков, длившегося несколько часов, оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов. Еще 2 украинских бойца получили ранения. Трагедия произошла в районе Шумов.

Украинская сторона смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Сейчас состояние украинских военных, получивших ранения, удовлетворительное.

Из-за обострения на передовой украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на срочное заседание.

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Отметим, что по случаю седьмой годовщины одобрения Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "территориальная целостность Украины" 47 стран ООН сделали заявление о войне на Донбассе и оккупированном Крыме. Они подчеркнули, что Россия является стороной конфликта, а не посредником.